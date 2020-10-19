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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına yapılan saldırı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.10.2020 21:57 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü: - "Söz konusu üzücü olaya neden olan kişiler kulüp başkanımız Berna Gözbaşı ile bir araya gelmiş ve sorun giderilmiştir."

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, takımının Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahalarında oynadıkları karşılaşma sırasında kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locada yaşanan olaylara karışanlarla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Kayserispor'un büyük bir camia olduğu ve münferit olayların bu camiaya zarar vermesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu üzücü olaya neden olan kişiler kulüp başkanımız Berna Gözbaşı ile bir araya gelmiş ve sorun giderilmiştir. Kayserispor, özverili, centilmen, takımına gönülden bağlı gerçek taraftarı ile hep birlikte kentimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir."

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