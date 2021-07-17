YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor, Lennon ile yollarını ayırdı

Kayserispor, Lennon ile yollarını ayırdı

17.07.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Lennon ile yollarını ayırdı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da İngiliz futbolcu Aaron Lennon ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Aaron Lennon! Kulübümüz profesyonel futbolcularından Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozduŞeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozdu
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazar

İmsak
03:36
Sabah
05:21
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:08
Yatsı
21:45

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazar

Göktürk Eczane
Kocasinan
Mahzemin Eczane
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczane
Melikgazi
Osmangazi Eczane
Kocasinan
Şifa İldem Eczane
Melikgazi
Taşhan Eczane
Kocasinan
Toki Eczane
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.