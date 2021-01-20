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Kayserispor, ligde 5. galibiyetini aldı

20.01.2021 13:19 | Son Güncelleme:
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Kayserispor, ligde 5. galibiyetini aldı

Medipol Başakşehir maçı ile Süper Lig’de 19.

Medipol Başakşehir maçı ile Süper Lig’de 19. karşılaşmasına çıkan Hes Kablo Kayserispor, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti.
Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 20.hafta maçını oynadı. Sahadan 2-0 galip ayrılan Sarı-Kırmızılılar ligde bu sezon 5. galibiyetini elde etti. Kayseri ekibi geride kalan karşılaşmalarda 4 beraberlik, 10 yenilgi aldı. Sarı-Kırmızılılar, ligin birinci haftasında Kasımpaşa’yı 1-0, ligin dördüncü haftasında Ankaragücü’nü 1-0, ligin on yedinci haftasında Denizlispor’u 1-0, on sekizinci haftada Yeni Malatayspor’u 1-0 ve 20.hafta ise Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Kayserispor bu zamana kadar oynadığı 19 mücadelede 14 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

Kayserispor, ligde 5. galibiyetini aldı

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