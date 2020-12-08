Kayserispor maçlarının başlama saati

Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki 4 haftada oynayacağı maçların saatleri belli oldu.

Süper Lig’de 9 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor’un önümüzdeki 4 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sarı kırmızılı kulübün 12, 13, 14 ve 15. hafta maçlarının günlerini ve saatlerini açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor ligin 12.haftasında sahasında Trabzonspor ile 12 Aralık 2020 Cumartesi günü karşılaşacak. Bu maç saat 16:00’da başlayacak. Ligin 13.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak sarı kırmızılı ekip, bu maçı 21 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 19.00’da oynayacak.

Ligin 14.haftasında hafta içi programına geçecek olan Hes Kablo Kayserispor, sahasında Konyaspor ile 24 Aralık Perşembe günü karşılaşacak. Bu maçın da başlama saat 16:00 olarak belirlendi.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 15.haftasında ise Ankara’da Gençlerbirliği’ne konuk olacak. 28 Aralık 2020 Pazartesi günü oynanacak bu maç da saat 16:00’da başlayacak.

