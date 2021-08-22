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Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

22.08.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, forvet oyuncusu Mame Thiam'ın transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Thiam ile anlaştı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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