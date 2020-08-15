YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor Mensah için ’Tamam’ dedi

Kayserispor Mensah için ’Tamam’ dedi

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.08.2020 21:32 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Mensah transferi için Beşiktaş ile anlaştı.Hes Kablo Kayserispor, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah transferi için Beşiktaş kulübü ile anlaştı.

Kayserispor Mensah için ’Tamam’ dedi

Hes Kablo Kayserispor, Mensah transferi için Beşiktaş ile anlaştı.
Hes Kablo Kayserispor, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah transferi için Beşiktaş kulübü ile anlaştı. Sarı Kırmızılılar, Galatasaray kulübü ile istenilen anlaşma zemininin oluşmaması üzerine Beşiktaş’ın teklifine olumlu yanıt verdi. Sarı Kırmızılılar, Mensah’ı 1 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş’a verdi.
Hes Kablo Kayserispor 1 yıllık anlaşma için 500 Bin Avro kiralama bedeli alacak. Beşiktaş, eğer Mensah’ın bonservisi almak isterse Kayserispor kulübüne 4,5 Milyon avro ödeme yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da neşeli idmanı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Rusya'dan hava ambulansıyla getirilen Kovid-19'lu hastanın tedavisi Trabzon'da tamamlandı

Rusya'dan hava ambulansıyla getirilen Kovid-19'lu hastanın tedavisi Trabzon'da tamamlandı

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Hakkarili doğaseverlerden örnek davranış

Hakkarili doğaseverlerden örnek davranış

Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Bünyan’da silahlı kavga: 2 yaralı

Bünyan’da silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:45
Öğle
12:48
İkindi
16:34
Akşam
19:40
Yatsı
21:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayserispor en çok gol yiyen takım

Kayserispor en çok gol yiyen takım

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.