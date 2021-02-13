Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 25. hafta maçında MKE Ankaragücü'yle 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, bir puan aldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Petrescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, MKE Ankaragücü'ne karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu aktaran Petrescu, "Bugün gol atmak için her şeyi yaptık. Bir gol attık, iptal oldu. Şanssızlık diyebilirim çok çabaladık. Pozisyon yakaladık. Bir puan aldığımız için üzgünüz. Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti. İyiye dair umutlarımız var." ifadelerini kullandı.

- Hikmet Karaman: "Takımın mücadelesi beni heyecanlandırdı"

MKE Ankaragücü Teknik Direktör Hikmet Karaman ise zor bir maçtan 10 kişi kalmalarına rağmen berabere ayrıldıklarını belirtti.

Karaman, 75 dakika boyunca 10 kişi oynadıklarını vurgulayarak, "Takımın mücadelesi, isteği, kulübede beni heyecanlandırdı." dedi.

Takım anlayışını teknik anlamda değiştireceklerini ve geliştireceklerini dile getiren Karaman, gol atma konusunda, hücum oyununu ortaya koyacaklarını anlattı.