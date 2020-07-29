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Kayserispor PFDK’ya sevk edildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.07.2020 12:32 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Kulübü PFDK’ya sevk edildi.

Kayserispor PFDK’ya sevk edildi

Hes Kablo Kayserispor Kulübü PFDK’ya sevk edildi. Süper Ligin 34. haftasında oynanan Trabzonspor maçında saha olayları ve sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Basın Sözcücü Mustafa Tokgöz, yönetici Onur Gözbaşı, Kulüp Görevlisi Mehmet Şen ve yardımcısı antrenörü Gordan Cıprıc ile Gökhan Ünal sevk edilen isimler. PFDK yapılan açıklamada, "HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü’nün 25.07.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 6/11, 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine, HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı BERNA GÖZBAŞI’nın aynı müsabakadaki ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 8/3 maddesi uyarınca ve 25.07.2020 tarihinde medyada ve 26.07.2020 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu ’sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 28.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TOZGÖZ’ün 25.07.2020 tarihinde medyada yapmış olduğu ’sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine, HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi ONUR GÖZBAŞI’nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 8/3 maddesi uyarınca 28.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine, HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü GÖKHAN ÜNAL’ın aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine, HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü GORDAN CIPRIC’ın aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine, HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MEHMET ŞEN’in aynı müsabakadaki ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 5/4 ve 6/12 maddeleri uyarınca 28.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

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