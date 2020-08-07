YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor, Prosinecki ile 22 puan topladı

Kayserispor, Prosinecki ile 22 puan topladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.08.2020 12:46 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezon Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile 22 puan topladı.Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunu 32 puanla 17.

Kayserispor, Prosinecki ile 22 puan topladı

Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezon Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile 22 puan topladı.
Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunu 32 puanla 17. sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, yarım sezonluğuna anlaştığı Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile 17 Süper lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.
Geride kalan sezon ligin devre arasında anlaşmaya varılan Prosinecki, yönetimindeki Kayserispor, lig maçlarında 6 galibiyet 7 mağlubiyet 4 beraberlik alırken 22 puan topladı. Kayserispor bu maçlarda 24 gol atarken kalesinde ise 30 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor, Prosinecki yönetiminde 2 Türkiye Kupası maçında (0-0 ve 2-0) Fenerbahçe ile karşılaştı ve üst tura çıkamadı.
Prosinecki yönetimindeki Kayserispor, sahasında Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor, Gaziantep, Trabzonspor maçlarında kazanamadı. Şampiyonluk yarışında bulunan takımlardan Sivasspor’u yenen sarı kırmızılılar, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını mağlup noktaladı. Prosinecki yönetimindeki Kayserispor, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe ve Rizespor maçlarında son dakikalara skor üstünlüğü ile girmesine rağmen sahadan yenik ayrılarak hayal kırıklığına neden oldu.
Prosinecki yönetiminde Kayserispor’un Süper Lig’de oynadığı maçlar ve sonuçlar şöyle:
Alanyaspor-Kayserispor 5-1
Kayserispor-Ankaragücü 1-1
Galatasaray-Kayserispor 4-1
Kayserispor-Antalyaspor 2-2
Denizlispor-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Konyaspor 2-2
Kayserispor-Göztepe 1-0
Kasımpaşa-Kayserispor 5-1
Kayserispor-Y.Malatya 2-1
Fenerbahçe-Kayserispor 2-1
Kayserispor-G.Birliği 2-0
Sivasspor-Kayserispor 0-2
Kayserispor-Beşiktaş 3-1
Rizespor-Kayserispor 3-2
Kayserispor-Gaziantep 1-1
Başakşehir-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Trabzonspor 1-2

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:38
Öğle
12:49
İkindi
16:38
Akşam
19:50
Yatsı
21:19

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başkan Akay, "Buğday ile koyun gerisi oyun"

Başkan Akay, "Buğday ile koyun gerisi oyun"

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.