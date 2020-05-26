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Kayserispor prova yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.05.2020 21:24 | Son Güncelleme

Hes kablo Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde ilk provasını yaptı.Süper Lig’de 22 puanla 18.

Kayserispor prova yaptı

Hes kablo Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde ilk provasını yaptı.
Süper Lig’de 22 puanla 18. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, ligin 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Covid19 virüs salgınından ötürü lige verilen uzun arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan sarı kırmızılı takım, bugün hazırlık maçı oynadı.
Hes Kablo Kayserispor, kulüp tesislerindeki sahada antrenman yapı maçtı. Çubuklu forma ve Siyah forma ile maç oynayan Kayserispor’da 3 gol atıldı. Siyah formalı takım maçın ikinci yarısında Hasan Hüseyin, Bernard Mensah, Artem Kravets’in golleri ile 3-0 kazandı.
Saha: Kayserispor tesisleri
Siyah Takım: Silviu Lung (Hakan Arıkan), Zoran Krvzic, Mert Kula, Cristian Sapunaru, Yasir Subaşı, Bernard Mensah, Aksel Aktaş (Gustavo Campanharo), Emre Demir (Furkan Polat), Hasan Hüseyin, Ziya Alkurt, Artem Kravets
Kırmızı Takım: İsmail Çipe (Doğan Alemdar), Diego Angelo, Oğuzhan Çapar, Emre Taşdemir, Anthony Uzoddima, Ben Rienstra, Dja Djedje, Enver Cenk Şahin, Mario Situm, Ömer Uzun (Ümran Zambak), Muris Mesanovic (Pedro Henrique)
Goller: Hasan Hüseyin, Bernard Mensah, Artem Kravets (Siyah takım)

Kayserispor prova yaptı

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