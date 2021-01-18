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Kayserispor Ramazan’ı transfer etti

18.01.2021 19:19 | Son Güncelleme:
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Kayserispor Ramazan’ı transfer etti

Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna Ramazan Civelek’i kattı.Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor kadrosuna bir futbolcu daha kattı.

Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna Ramazan Civelek’i kattı.
Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı Kırmızılılar, Süper lig takımlarından Karagümrük’te forma giyen sağ kanat oyuncusu Ramazan Civelek ile anlaştı.
Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı İsa Gün, Karagümrük’ün sağ bek oyuncusu Ramazan Civelek ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardıklarını ifade etti. İsa Gün, "Uğur Demirok’tan sonra Ramazan Civelek’i de alarak defans hattımızı güçlendirdik. Umarım takımımıza faydalı bir dönem geçirir" dedi.
22 Ocak 1996 doğumlu olan Ramazan Civelek sağ bek ve sağ ön mevkilerinde oynuyor. Bu sezon Karagümrük takımında 16 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıkan Ramazan Civelek toplam 1076 dakika oyunda kaldı. Ramazan ayrıca 1 asist yaparken 1 kez sarı kart gördü.

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