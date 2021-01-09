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Kayserispor sahasında 4 aydır kazanamıyor

09.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Kayserispor sahasında 4 aydır kazanamıyor

Hes Kablo Kayserispor sahasında 4 aydır maç kazanamıyor.Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, iç sahada 4 aydır maç kazanamıyor.

Hes Kablo Kayserispor sahasında 4 aydır maç kazanamıyor.
Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, iç sahada 4 aydır maç kazanamıyor. Lige sahasında 13 Eylül 2020 tarihinde oynadığı Kasımpaşa maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında hiç iç saha galibiyeti elde edemedi. Bu haftaya kadar 8 iç saha maçına çıkan sarı kırmızılı ekip 1 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlup oldu.
Sahasında sadece 5 puan toplayabilen Hes Kablo Kayserispor, bugün oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını kazanmak arzusunda.

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Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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