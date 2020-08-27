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Kayserispor sahasında başlıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.08.2020 08:50 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezondaki ilk maçını sahasında oynayacak.

Kayserispor sahasında başlıyor

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezondaki ilk maçını sahasında oynayacak. Sarı Kırmızılılar, sezonu sahasındaki Fenerbahçe maçı ile noktalayacak.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. 21 takımın mücadele vereceği ve 42 hafta sürecek yeni sezonda her takım 40 maç yapacak ve 2 haftayı maç yapmadan geçecek. 21 takımdan birisi olan Hes Kablo Kayserispor da lige sahasında start verecek ve sahasındaki son maç ile nokta koyacak. Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçla sezonu açacak olan sarı kırmızılılar, ligin 9. haftasında Galatasaray ile İstanbul’da, 12. haftasında Trabzonspor ile sahasında, 16. haftasında Beşiktaş ile sahasında, 20. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir ile sahasında ve 21. haftasında Fenerbahçe ile İstanbul’da karşılaşacak. Kayserispor’un 2020-2021 sezonu ilk yarı fikstürü şu şekilde:
1.Hafta: Kasımpaşa (İ)
2.Hafta: Alanyaspor (D)
3.Hafta: Erzurumspor (İ)
4.Hafta: Ankaragücü (D)
5.Hafta: Sivasspor (İ)
6.Hafta: BAY
7.Hafta: Rizespor (D)
8.Hafta: Hatayspor (İ)
9.Hafta: Galatasaray (D)
10.Hafta: Karagümrük (İ)
11.Hafta: Göztepe (D)
12.Hafta: Trabzonspor (İ)
13.Hafta: Antalyaspor (D)
14.Hafta: Konyaspor (İ)
15.Hafta: Gençlerbirliği (D)
16.Hafta: Beşiktaş (İ)
17.Hafta: Denizlispor (D)
18.Hafta: Malatyaspor (İ)
19. Hafta: Gaziantep (D)
20. Hafta: Başakşehir (İ)
21. Hafta: Fenerbahçe (D)

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