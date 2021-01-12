YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor seriyi bozmadı

Kayserispor seriyi bozmadı

12.01.2021 08:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayserispor seriyi bozmadı

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ligde elde ettiği 4 galibiyette de aynı skoru aldı.Süper Lig’de oynadığı son 2 maçında aldığı galibiyetler ile 16 puana erişen Hes Kablo Kayserispor seriyi bozmadı.

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ligde elde ettiği 4 galibiyette de aynı skoru aldı.
Süper Lig’de oynadığı son 2 maçında aldığı galibiyetler ile 16 puana erişen Hes Kablo Kayserispor seriyi bozmadı. Sarı Kırmızılılar, bu sezon oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde ederken bu maçlarda sahadan 1-0’lık sonuçlarla ayrıldı. Kayserispor’un bu sezon aldığı galibiyetler şöyle:
1.Hafta: Kayserispor-Kasımpaşa 1-0
4.Hafta: Ankaragücü-Kayserispor 0-1
17.Hafta: Denizlispor-Kayserispor 0-1
18.Hafta: Kayserispor-Malatyaspor 1-0
Sarı-Kırmızılılar 18.hafta sonunda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor bu hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gaye Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Başak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Melek Atıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Dan Petrescu’nun ekibi

Dan Petrescu’nun ekibi

Pedro Henrique Antep’te oynayacak

Pedro Henrique Antep’te oynayacak

Campanharo tedavi oluyor

Campanharo tedavi oluyor

Kayseri'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık

Kayseri'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Kayseri’de 24 adrese eş zamanlı operasyon

Kayseri’de 24 adrese eş zamanlı operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.