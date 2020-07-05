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Kayserispor seriyi sürdürmek istiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.07.2020 17:56 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.Bu sezon Süper Lig’e veda eden takımlar arasında yeralmamak adına mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, 6 Temmuz Pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçını kazanmak istiyor.Ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve son 3 iç saha maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor, yarınki maçta Beşiktaş’ı da mağlup ederek hem seriyi sürdürmek hem de kümede kalma umutlarını iyice artırmak istiyor.Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde bugün son çalışmasını gerçekleştirip kampa girecek olan Sarı kırmızılı takımda, sarı kart cezalıları Bernard Mensah ile Yasir Subaşı dışında eksik bulunmuyor.

Kayserispor seriyi sürdürmek istiyor

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Bu sezon Süper Lig’e veda eden takımlar arasında yeralmamak adına mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, 6 Temmuz Pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçını kazanmak istiyor.
Ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve son 3 iç saha maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor, yarınki maçta Beşiktaş’ı da mağlup ederek hem seriyi sürdürmek hem de kümede kalma umutlarını iyice artırmak istiyor.
Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde bugün son çalışmasını gerçekleştirip kampa girecek olan Sarı kırmızılı takımda, sarı kart cezalıları Bernard Mensah ile Yasir Subaşı dışında eksik bulunmuyor.

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Kayseri Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:23
Sabah
05:12
Öğle
12:48
İkindi
16:42
Akşam
20:13
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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