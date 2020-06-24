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Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.06.2020 21:18 | Son Güncelleme

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında gruplara ayrılan futbolcular, farklı saatlerde çalıştı.

İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

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