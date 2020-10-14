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Kayserispor-Sivasspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 5.hafta karşılaşmasını İzmir Bölgesinden Halil Umut Meler yönetecek.Süper Ligin 5.haftasında 17 Ekim 2020 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor- Demir Grup Sivasspor maçında FIFA Kokarttı Halil Umut Meler düdük çalacak.

Kayserispor-Sivasspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 5.hafta karşılaşmasını İzmir Bölgesinden Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Ligin 5.haftasında 17 Ekim 2020 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor- Demir Grup Sivasspor maçında FIFA Kokarttı Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Samet Çiçek yapacak. Maçın 4.Hakemi Murat Erdoğan. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

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