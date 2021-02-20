YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor Sivasspor’a hazır

Kayserispor Sivasspor’a hazır

20.02.2021 13:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.Spor Toto Süper Ligin 26.

Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor 28. randevuda karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumunda Demir Grup Sivasspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Dan Petrescu nezaretinde bugün yaptığı son antrenman hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar saat 15.30’da karayolu ile Sivas’a giderek kampa girecek.
Sakatlıkları bulunan Denis Alibec ile Ömer Uzun, kadro dışı olan Manuel Fernandes, Wilfried Kanga, Harrison Manzala ile Muğdat Çelik maç kadrosunda olmayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:16
Öğle
12:57
İkindi
15:58
Akşam
18:28
Yatsı
19:44

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Enar Eczanesi
Kocasinan
Enar Eczanesi
Kocasinan
Enar Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Yüzde yüze yakın gelen zam ile bu hafta zam şampiyonu marul oldu

Yüzde yüze yakın gelen zam ile bu hafta zam şampiyonu marul oldu

İzmir’de öldürülen kadın Kayseri’de toprağa verilecek

İzmir’de öldürülen kadın Kayseri’de toprağa verilecek

Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Baharın müjdecisi ’cemre’ havaya düştü

Baharın müjdecisi ’cemre’ havaya düştü

Büyükşehir Belediyesi 3. Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması sonuçlandı

Büyükşehir Belediyesi 3. Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması sonuçlandı

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.