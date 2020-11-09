YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor taraftarı istifa istiyor

Kayserispor taraftarı istifa istiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.11.2020 09:01 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor taraftarı, Hatayspor maçında Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı için istifa çağrısı yaptı.Hes Kablo Kayserispor takımının sportif direktörü Bülent Bölükbaşı için istifa çağrısı yapıldı.

Kayserispor taraftarı istifa istiyor

Hes Kablo Kayserispor taraftarı, Hatayspor maçında Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı için istifa çağrısı yaptı.
Hes Kablo Kayserispor takımının sportif direktörü Bülent Bölükbaşı için istifa çağrısı yapıldı. Kayseri kadir Has Stadı’nda dün oynanan Hatayspor maçının ikinci yarısında sarı kırmızılı taraftarlar istifa sloganları attı.
Hes Kablo Kayserispor taraftarı, maçın 76.dakikasında "Söylesene Bülent bize. Takım niye oynamıyor" sloganları atarken maçın 85.dakikasında ise "Bülent istifa. Bölükbaşı istifa" sloganları ile Kadir Has Stadı tribünlerinden protestolarını dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün partiKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün parti
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Dalyan’da trafik kazası: 1 ölü
Dalyan’da trafik kazası: 1 ölü
Elazığspor’dan Yeni Malatayspor’a destek ziyareti
Elazığspor’dan Yeni Malatayspor’a destek ziyareti
Balıkesir’de 12 mahalle ve 46 haneye karantina uygulanıyor
Balıkesir’de 12 mahalle ve 46 haneye karantina uygulanıyor
Bursa’da 10 şiir 10 şair etkinliği yapıldı
Bursa’da 10 şiir 10 şair etkinliği yapıldı
Ceviz ağacına asılı halde bulundu
Ceviz ağacına asılı halde bulundu

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:27
İkindi
15:12
Akşam
17:37
Yatsı
18:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aydınlıkevler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yahyalı’da 11 yıllık kadın esnaf, ilçede yılın ahisi seçildi
Yahyalı’da 11 yıllık kadın esnaf, ilçede yılın ahisi seçildi
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.