YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor taraftarından futbolculara uyarı

Kayserispor taraftarından futbolculara uyarı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.12.2020 12:34 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un taraftar grubu Kapalı Kale açıklama yaptı.Süper Lig’de sadece 2 galibiyet alan Hes Kablo Kayserispor’da moraller bozuk.

Kayserispor taraftarından futbolculara uyarı

Hes Kablo Kayserispor’un taraftar grubu Kapalı Kale açıklama yaptı.
Süper Lig’de sadece 2 galibiyet alan Hes Kablo Kayserispor’da moraller bozuk. Kapalı Kale taraftar grubu yaptığı açıklamada, “Geride bırakmış olduğumuz 13 maçın sonunda 2 galibiyet alarak sadece 10 puan toplamış bulunmaktayız. Her ne kadar geçen sezon sonunda kamuoyu ve taraftarlarımızca kulüpte bir futbol aklının olmadığını ve acilen gerekli tedbirlerin alınması gerektiği üzerine basıla basıla söylense de bu uyarılar dikkatte dahi alınmamıştır. Oysa ki kadrodaki ruhsuz futbolcuların üzerine sezon başı yapılan yanlış transferler bugünlerin habercisiydi. Buradan tüm Kayserispor camiasına sesleniyoruz. Herkesin kendine çeki düzen verip Kayserispor armasının ve formasının ağırlığını anlaması gerekmektedir. Aksi halede gerçek Kayserispor sahiplerinin Karpuzatan tesislerine ziyareti kaçınılmaz olacaktır” denildi.

Kayserispor taraftarından futbolculara uyarı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:19
Sabah
07:47
Öğle
12:43
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şafak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.