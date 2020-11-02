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Kayserispor taraftarından İzmir’e yardım eli

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.11.2020 22:27 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor kulübünün taraftar grubu Kapalı Kale tarafından İzmir’de mağdur olan depremzedelere yardım eli uzandı.Geçtiğimiz hafta İzmir’de yaşanan deprem felaketinin sarsıntısı devam ediyor.

Kayserispor taraftarından İzmir’e yardım eli

Hes Kablo Kayserispor kulübünün taraftar grubu Kapalı Kale tarafından İzmir’de mağdur olan depremzedelere yardım eli uzandı.
Geçtiğimiz hafta İzmir’de yaşanan deprem felaketinin sarsıntısı devam ediyor. Halen enkaz altında vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremzedelere Türkiye’nin dört bir yanından destek verilirken Kayserispor’un en büyük taraftar grubu Kapalı Kale tarafından da yardım eli uzandı.
Kapalı Kale lideri Ahmet Dirgenali, "İzmir’de yaşanan elim deprem olayı hepimizi derinden üzdü. Kayserispor taraftarları olarak biz de İzmir depreminde mağdur olan vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak istedik. Karınca kararınca topladığımız gıda maddelerini, battaniye, kıyafet, çocuk malzemelerini AFAD aracılığıyla İzmir’de mağdur ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz" dedi.
Türk insanının kadirşinas bir yapıya sahip olduğunu da ifade eden Ahmet Dirgenali, "İnşallah yaşanan bu talihsiz olayı biran önce atlatıp yaraları sararız. Kapalı Kale taraftar grubu olarak yaralılarımıza Allah’tan şifa, hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz" cümleleri kurdu.

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