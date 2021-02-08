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Kayserispor taraftarları Erzurumspor’a tepkili

08.02.2021 09:03 | Son Güncelleme:
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Kayserispor taraftarları Erzurumspor’a tepkili

Hes Kablo Kayserispor’un taraftar grubu Kapalı Kale, yazılı bir açıklama yaparak Erzurumspor camiası tarafından Kayserispor üzerine leke sürülmek istendiğini ifade etti.

Hes Kablo Kayserispor’un taraftar grubu Kapalı Kale, yazılı bir açıklama yaparak Erzurumspor camiası tarafından Kayserispor üzerine leke sürülmek istendiğini ifade etti. Kapalı Kale taraftar grubu, Kayserispor’a leke süremeyeceklerini dile getirdi.
Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale’den yapılan yazılı açıklamada "Gün içerisinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynadığımız lig maçında, kiralık olarak tarafımızdan istenilerek transfer edilen 22 yaşındaki Yaw Ackah adlı futbolcunun, maç esnasında agresif bir şekilde faul yapması, üzerine de itirazlarıyla kırmızı kart görerek oyun dışına atılması, oyuncunun şahsi meselesidir. Takımımızda, şanlı Kayserispor formasıyla da birçok kez disiplinsiz ve fevri davranışı bulunan Yaw Ackah’ın geçmiş maçlarımızdaki bireysel hataları herkesin malumudur. Tüm Türkiye kamuoyu biliyor ki, bu ülkede yönetimsel ve hakemsel anlamda ağzı yanan baştaki kulüplerden bir tanesiyiz. Fakat biz bu meseleleri dillendirmekten usandık. Buna rağmen, rakip takımın içerisindeki problem, Kayserispor’un şerefli alnına bir leke olarak sürülmek istenmektedir" denildi.
Açıklamada "Şanlı Kayserispor camiası, tarihiyle ve dürüst futboluyla her zaman adından söz ettirmiştir. Biz Kapalı Kale grubu olarak, Kayserispor’un her alanda menfaatlerini göz etmekle yükümlüyken her daim şerefli bir futbolun yanında, futbolda şikenin ve siyasetin karşısında bulunduk. Birçok kez hakkımızla yenilmeyi bildiğimiz gibi, alt liglere düşerek dipleri de gördüğümüz oldu. Haklının ve hakkın yanında olarak yine yeniliriz, yine dipleri görürüz fakat şerefimizden taviz vermeyiz! Şanlı Kayserispor’un alnına çalınmak istenen kara lekeye asla müsamaha göstermeyeceğimiz gibi, kirli oyunları aydınlığımızla bozmasını da biliriz" cümleleri kuruldu.

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