YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki: "8 maç da bizim için final gibi"

Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki: "8 maç da bizim için final gibi"

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.05.2020 13:16 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, kalan 8 maçın da kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.Süper Lig’de 18.

Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki: "8 maç da bizim için final gibi"

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, kalan 8 maçın da kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
Süper Lig’de 18. sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, Covid-19 virüs salgınından dolayı lige verilen aranın sona ermesi ile çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takım son 8 haftada 4 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak. İlk olarak İstanbul’da oynayacağı Fenerbahçe maçına hazırlanan Hes Kablo Kayserispor tempoyu artırmaya başladı.
Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, kalan 8 haftanın kendileri için son derece önemli olduğunu ifade ederek, "Ligin son sırasındayız. Lige uzun süre ara verildi. Lige tekrardan konsantre olmaya çalışıyoruz. Bizim çok önemli 8 maçımız var. 8 final maçı oynayacağız. Maksimum puan toplamak zorundayız. Zaman daralıyor ve işi sıkı tutmamız gerekiyor" dedi.

Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Tarsus’ta asfalt çalışması

Tarsus’ta asfalt çalışması

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Balıkesir’de trafik uygulamasında sürücülere ceza yağdı

Balıkesir’de trafik uygulamasında sürücülere ceza yağdı

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:14
Öğle
12:40
İkindi
16:32
Akşam
19:55
Yatsı
21:31

Kayseri Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayseri’ye tüm giriş çıkışlar 3 Haziran’a kadar sınırlandırıldı

Kayseri’ye tüm giriş çıkışlar 3 Haziran’a kadar sınırlandırıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Çopuroğlu: "19 Mayıs bağımsızlığımızın müjdecisi olmuştur"

Başkan Çopuroğlu: "19 Mayıs bağımsızlığımızın müjdecisi olmuştur"

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.