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Kayserispor topbaşı yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 09:19 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı. İlk antrenman, yeni teknik direktör gözetiminde gerçekleştirildi.
Hes Kablo Kayserispor, dün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri’nde Teknik Direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenman kısa pas çalışması ve kondisyon çalışması olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, streching ile antrenmanı tamamladı. Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen ilk çalışmayı Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.

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