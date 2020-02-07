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Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.02.2020 12:02 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligin 21.haftasında Pazar günü sahasında Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligin 21.haftasında Pazar günü sahasında Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.
Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor’u yenerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor U19 ile Antalyaspor U19 müsabakası saat 11.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Kayseri Bölgesinden Cemal Emre Gömeç düdük çalacak. Gömeç’in yardımcılıklarını Abdulkadir Keğin ve Resul Kural yapacak. Maçın 4.Hakemi Rıza Öztürk.
Ligde geride kalan 20.hafta sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar 19 puanla 16.sırada yer alıyor.

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Akşam
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Nanelimon Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şafak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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