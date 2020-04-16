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Kayserispor U19 takımı 28 puan topladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı liglerin tekrardan başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor U19 takımı, ligde geride kalan 25 hafta sonunda 28 puan topladı.

Kayserispor U19 takımı 28 puan topladı

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı liglerin tekrardan başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.
Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor U19 takımı, ligde geride kalan 25 hafta sonunda 28 puan topladı. Oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar topladığı 28 puanla 13.sırada yer aldı. 25 maçta 36 gol atan Hes Kablo Kayserispor U19 takımı kalesinde ise 42 gol gördü.
Ligde kalan son 8 haftada alacağı sonuçlar ile ligleri yerini kendi belirleyecek olan Sarı-Kırmızılılar ligin ikinci yarısında iyi bir performans ortaya koymuştu.

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