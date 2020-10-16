YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı

Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.10.2020 09:05 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Ulusal Lisans alan 6 Süper Lig takımından biri oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1.

Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı

Hes Kablo Kayserispor, Ulusal Lisans alan 6 Süper Lig takımından biri oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.
İncelemeler neticesinde Süper Lig’den Erzurumspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Denizlispor, TFF 1.Lig’den Akhisaspor, Altay, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Menemenspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor, Türkiye 2.Lig’den Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bayburt Özel İdare Spor, Bodrumspor, Çorum FK, Ergene Velimeşe Spor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, Kastamonuspor, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Sakaryaspor, Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta topraksız çilek üretimi
Kahramanmaraş’ta topraksız çilek üretimi
Yaralanan motosiklet sürücüsü, kıpırdamadan ambulansı bekledi
Yaralanan motosiklet sürücüsü, kıpırdamadan ambulansı bekledi
Balıkesir’de Eylül ayında 3 bin 357 konut satışı gerçekleşti
Balıkesir’de Eylül ayında 3 bin 357 konut satışı gerçekleşti
Şehit kızı küçük Eylül’e doğum günü sürprizi
Şehit kızı küçük Eylül’e doğum günü sürprizi
Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:41
Öğle
12:29
İkindi
15:35
Akşam
18:06
Yatsı
19:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Katartaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gültepe Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.