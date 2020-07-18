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Kayserispor umutlu gidiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, yarın lig lideri ile oynayacağı maça umutlu gidiyor.Süper Lig’in 33.

Kayserispor umutlu gidiyor

Hes Kablo Kayserispor, yarın lig lideri ile oynayacağı maça umutlu gidiyor.
Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, son çalışmasını bugün gerçekleştirip İstanbul’a gidecek. Sarı Kırmızılılar, lig lideri ile deplasmanda oynayacağı maçtan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Sahasında Gaziantep FK ile berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, son 2 haftada toplayacağı puanlar ile kümede kalmayı başarmak istiyor. Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, "Kolay olmayacak. Zor bir maç oynayacağız. Puanla dönmek istiyoruz" dedi.
Hes Kablo Kayserispor’da kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah ile Diego Angelo bu maçta forma giyemeyecek. Kart cezası biten Gustavo Campanharo ise takımındaki yerini alabilecek.

Kayserispor umutlu gidiyor

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