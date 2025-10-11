SPOR

Kayserispor'un yeni hocası belli oldu... Gisdol sonrası çok sürpriz isim! 19 yıl sonra geri döndü...

Kayserispor, Markus Gisdol’ün ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Karadağlı çalıştırıcı Radomir Djalovic’i getirdi. Geçtiğimiz sezon Rijeka’yı lig ve kupa şampiyonluğuna taşıyan 42 yaşındaki Djalovic, 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak Türkiye’ye geri dönüyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Kayserispor, Markus Gisdol ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğunu Radomir Djalovic’e emanet etti.

Faruk Aydemir’in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon Hırvatistan ekibi Rijeka’yı hem lig hem de kupa şampiyonluğuna taşıyan 42 yaşındaki Karadağlı teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

KAYSERİ’YE YENİDEN DÖNÜYOR

Kayserispor un yeni hocası belli oldu... Gisdol sonrası çok sürpriz isim! 19 yıl sonra geri döndü... 1

Futbolculuk döneminde Kayseri Erciyesspor forması giyen Djalović, Türkiye’ye yabancı bir isim değil. Teknik direktörlük kariyerinde Rijeka ile elde ettiği başarıların ardından Slovenya temsilcisi Maribor’u çalıştıran genç teknik adam, yeniden Türkiye sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Radomir Djalović’in önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması ve hafta sonuna kadar takımın başında ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

