SPOR

Kayserispor'un yeni hocası Hikmet Karaman oldu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 05.12.2018 15:56 | Son Güncelleme

Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı. Başkan Erol Bedir, "Daha önce de Kayseri'de görev yapmış olan değerli teknik direktör Sayın Hikmet Karaman ile anlaşılmış olup, sözleşme detayları daha sonra açıklanacaktır" dedi.

Kayserispor'un yeni hocası Hikmet Karaman oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da "Sezon başında takımımızda görev alan teknik direktörümüz Sayın Ertuğrul Sağlam'la, karşılıklı görüşerek yollarımızın ayrılmasından sonra yaptığımız çalışma ve görüşmeler sonunda, daha önce de Kayseri'de görev yapmış olan değerli teknik direktör Sayın Hikmet Karaman ile anlaşılmış olup, sözleşme detayları daha sonra açıklanacaktır. Yeni hocamız perşembe günkü antremanda takımın başında olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

DtqAfjcWsAAuk4Z

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 14. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-0 yenilmesinin ardından, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmıştı. Daha önce 2004- 2005 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Karaman, en son Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntülerMeğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler
Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı!Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı!
Kayseri'den Ertuğrul Sağlam kararıKayseri'den Ertuğrul Sağlam kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hikmet karaman Kayserispor

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması!

F.Bahçe'den Beşiktaş'a yılın çalımı!

F.Bahçe'den Beşiktaş'a yılın çalımı!

Real Madrid'den Fenerbahçeli Eljif Elmas'a 20 milyon Euro

Real Madrid'den Fenerbahçeli Eljif Elmas'a 20 milyon Euro

Galatasaray'dan dev takas! Süper Lig ekibine flaş teklif

Galatasaray'dan dev takas! Süper Lig ekibine flaş teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
düşmeniz kesinleşti.
Bu paragözden bi .... olmaz.ne başarısı varki.çakma Fatih terim
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'un yeni hocası Hikmet Karaman oldu

Kayserispor'un yeni hocası belli oldu

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı!

Kayserispor, Ertuğrul Sağlam'la yola devam kararı aldı

Kayseri'den Ertuğrul Sağlam kararı

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'dan istifa sinyali

Ertuğrul Sağlam'dan istifa sinyali

Beşiktaş'ın Mensah için Atletico Madrid ile görüştüğünü doğruladı

Beşiktaş'ın Mensah görüşmesini doğruladı

Deniz Türüç: Formamı çok özledim

Türüç: Formamı çok özledim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.