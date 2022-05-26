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Kayserispor ve Sivassporlu taraftarlar Türkiye Kupası finalini kent meydanlarında izliyor

26.05.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor ve Sivassporlu taraftarlar Türkiye Kupası finalini kent meydanlarında izliyor

SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri'de taraftarlar, İstanbul'da Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçını kent meydanlarında kurulan dev ekranlarda takip ediyor.

Sivas Belediyesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki kupa finaline gidemeyen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran yerleştirdi.

Sivasspor'a gönül veren taraftarlar, maçın başlamasına yakın meydanı doldurdu.

Meydanda yer bulamayan bazı taraftarlar ise maçı ekrandan takip edebilmek için çevredeki ağaçlara çıktı.

Takımlarına sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle meşaleler yakarak tezahüratlarını artırdı.

- Kayserisporlu taraftarlar kent meydanını doldurdu

Yukatel Kayserispor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekrandan takip etti.

Kent meydanında maçı takip eden binlerce taraftar, meşaleler yakarak takımlarına destekte bulundu.

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