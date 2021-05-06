YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle suç duyurusunda bulundu

Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle suç duyurusunda bulundu

06.05.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle suç duyurusunda bulundu

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 3 Mayıs'ta Malatya’da oynanan Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, usulsüz seyirci alınması ile karşılaşmaya alınan kişiler tarafından gerçekleştirilen hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Süper Lig'in 39. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Maharetli "özel" eller kendi bayram şekerlerini çevrim içi ortamda yaptıMaharetli "özel" eller kendi bayram şekerlerini çevrim içi ortamda yaptı
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cuma

İmsak
03:51
Sabah
05:27
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:42
Yatsı
21:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Cuma

Altındiş Eczane
Kocasinan
Gesi Bağları Eczane
Melikgazi
Karanfil Eczane
Melikgazi
Sümer Eczane
Kocasinan
Tepe Eczane
Melikgazi
Arslan Eczane
Melikgazi
Buse Köse Eczane
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ayakkabıcı esnafının elinde kalan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ayakkabıcı esnafının elinde kalan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.