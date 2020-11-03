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Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.11.2020 17:54 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turunda oynayacağı Yomraspor maçı hazırlıklarına bugün tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.Ziraat Türkiye Kupasına 3.Eleme Tur’unda dahil olan Süper Lig ekibi Kayserispor 4 Kasım Çarşamba günü Kadir Has Stadyumu’nda Karadeniz ekibi Yomraspor ile tur için mücadele edecek.Yomraspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenman ile tamamlayan Hes Kablo Kayserispor kupada hata yapmak istemiyor.4 Kasım’da oynanacak olan karşılaşma Kadir Has Stadyumu’nda saat 18.00’de başlayacak.

Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turunda oynayacağı Yomraspor maçı hazırlıklarına bugün tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.
Ziraat Türkiye Kupasına 3.Eleme Tur’unda dahil olan Süper Lig ekibi Kayserispor 4 Kasım Çarşamba günü Kadir Has Stadyumu’nda Karadeniz ekibi Yomraspor ile tur için mücadele edecek.
Yomraspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenman ile tamamlayan Hes Kablo Kayserispor kupada hata yapmak istemiyor.4 Kasım’da oynanacak olan karşılaşma Kadir Has Stadyumu’nda saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek. Kargın’ın yardımcılıklarını Egemen Savran ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Şevket Teker.

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Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büşra Akşehirlioğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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