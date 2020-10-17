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Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Akın istifa etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.10.2020 23:35 | Son Güncelleme

Süleyman Akın: - "Mevcut hoca ve menajerin yetersiz ve hatalı işler yaptığı tüm kamuoyu malumuyken hala tahammül edilip gönderilmesinin gündeme dahi gelmemiş olması bize ve Kayserispor'a zarar veriyor. "

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da yönetim kurulunda başkan danışmanı olarak görev yapan Süleyman Akın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26 yıldır tribünlerde son 4 yılımı onurla gururla yönetici olarak sürdürdüğüm her şeyim Kayserispor yöneticiliğimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Burada olmamızda ki gaye bir şeylere olumlu anlamda destek vermek, katkı sağlamak içindi." ifadelerini kullandı.

Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut hoca ve menajerin yetersiz ve hatalı işler yaptığı tüm kamuoyu malumuyken hala tahammül edilip gönderilmesinin gündeme dahi gelmemiş olması bize ve Kayserispor'a zarar veriyor. Artık tribündeki yerimi Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'ndeki yöneticiliğimle Kayserispor peşinde ölene kadar olacağız. Yeni maçlarda görüşmek üzere."

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