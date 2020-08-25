YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor Ziya’yı serbest bıraktı

Kayserispor Ziya’yı serbest bıraktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, futbolcusu Ziya Alkurt ile yolları ayırdı.Süper Lig 2020-2021 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Ben Rienstra’dan sonra Ziya Alkurt ile de yolları ayırdı.

Kayserispor Ziya’yı serbest bıraktı

Hes Kablo Kayserispor, futbolcusu Ziya Alkurt ile yolları ayırdı.
Süper Lig 2020-2021 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Ben Rienstra’dan sonra Ziya Alkurt ile de yolları ayırdı. 2019-2020 futbol sezonu başında sarı kırmızılı takıma transfer edilen ve istenilen performansı sergileyemeyen Ziya Alkurt’un sözleşmesi karşılıklı olarak görüşülerek feshedildi. Ziya Alkurt, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden ayrılığı duyurdu. Ziya, paylaşımında "Kayserispor ile olan sözleşmemi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayım. Bu süre içerisinde bana yardımcı olan başkanımız Berna hanıma, yöneticilerine ve tüm personellerine teşekkür ederim" cümleleri kurdu.
Ziya Alkurt, Hes Kablo Kayserispor forması ile 11 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıkarak 782 dakika oyunda kalmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:26
Sabah
05:54
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:26
Yatsı
20:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Dedeoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.