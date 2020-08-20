YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor’a antrenör takviyesi

Kayserispor’a antrenör takviyesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.08.2020 09:17 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un alt yapısında önemli değişiklikler oldu.

Hes Kablo Kayserispor’un alt yapısında önemli değişiklikler oldu. Yeni sezon öncesinde Alt Yapı Sportif Koordinatörü Uğur Kulaksız, kulübe katkısı olacak bazı antrenörlerin göreve gelmesini sağladı.
Kayserispor Alt yapısında önemli değişiklikler oldu. Geçen sezonun devre arasında sarı kırmızılı kulüpte göreve başlayan Sportif Koordinatör Uğur Kulaksız, geleceğin takımını oluşturacak yaş gruplarını çalıştıracak antrenörleri Kayserispor çatısı altında topluyor. Alt Yapı Sportif Koordinatörü Uğur Kulaksız, "Kayserispor’un geleceğini oluşturacak bir ekip kurmaya özen gösterdik. Gücümüze güç katacak, kulübümüze faydası olacak değerli antrenörler ile anlaştık. 1-2 antrenör daha göreve başlayacak. Önümüzdeki günlerde hangi yaş grubunu hangi antrenör arkadaşın çalıştıracağını da belirleyeceğiz. Umarım başarılı bir dönem geçiririz. Göreve başlayan antrenörlere başarılar diliyorum" dedi.
Hes Kablo Kayserispor alt yapısında görev yapacak antrenörlerin isimleri şunlar: Uğur Kulaksız (Sportif Koordinatör), Abdullah Büber (İdari Koordinatör), Alper Kelkitli (Gelişim Direktörü), Ferit Alper Salgın, Mustafa Esmeray, Emin Gök, Erkan Demirel, Murat Öztaş, Murat Bozdemir, Ümit Ulucan, Enes Karakaya, Gökhan Dursun, Şıhhamit Sayıcı, Emin Aydoğdu, Hasan Akdoğdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
SAÜ sosyal medyada birinci sırada
SAÜ sosyal medyada birinci sırada
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Maltepe’de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi
Maltepe’de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:50
Öğle
12:46
İkindi
16:31
Akşam
19:33
Yatsı
20:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Esenyurt Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi
Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kayserisporlu futbolcular sevinçli
Kayserisporlu futbolcular sevinçli
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.