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Kayserispor’a eski başkandan destek

12.01.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Kayserispor’a eski başkandan destek

Hes Kablo Kayserispor eski başkanı Yaşar Öz kulübe destek verdi.Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından yürütülen Vefa Paketi’ne destekler devam ediyor.

Hes Kablo Kayserispor eski başkanı Yaşar Öz kulübe destek verdi.
Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından yürütülen Vefa Paketi’ne destekler devam ediyor. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz’ün yakından ilgilendiği vefa paketine kulübün eski başkanlarından Yaşar Öz de destek verdi.Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Kayserispor Kulübü eski başkanı sayın Yaşar Öz, vefa kampanyamıza tam destek dedi ve en üst sınırdan bizleri onurlandırdı. Kendisi ve ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklaması yaptı.
Mustafa Tokgöz, ayrıca Haseki tekstil ortaklarından Enes Özhaseki’nin, Metal Matris Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır’ın, Kayseri Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarının da vefa paketi alarak kulübe destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Kayserispor’a eski başkandan destek

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