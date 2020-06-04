Kayserispor’a gelir sağlamak için Kır Düğünü önerisi

Hes Kablo Kayserispor tesislerinde kır düğünü yapılması ve kulübe gelir sağlanması planlanıyor.

Hes Kablo Kayserispor, Pandemi sürecinde yasakları fırsata çevirmek istiyor. Mart ayından bu yana Türkiye’de de görülen ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yüzbinlerce insanın da ölümle mücadele etmesine neden olan korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yasaklanan düğün merasimleri ile ilgili Kayserispor kulübü gelir sağlayacak bir fikir üretti. Kapalı alanlarda toplu halde düğünlerin halen yasak olduğu Türkiye’de, açık havada kır düğünü konseptinde Pandemi kurallarına uygun şekilde nişan ve düğün merasimlerinin düzenlenmesi planlanıyor. Sarı Kırmızılı kulüp yönetimi, Kayserispor tesislerinde kır düğünü organizasyonu yapılmasına karar verdi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Düğün organizasyon işlerinin içerisinde olan Asbaşkanımız Mustafa Tokgöz ile de konuştuk. Tesislerimizde pandemi kurallarına uygun kır düğünü yapılabilir. Sosyal mesafelere uygun bir şekilde açık havada, Kayserispor tesislerinde kır düğünü gerçekleştirilebilir. Kır düğünü yapmak isteyen vatandaşlarımızı bekleriz. Böylelikle kulübümüze de şu süreçte önemli bir gelir elde edilebilir" dedi.



