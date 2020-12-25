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Kayserispor’a Lung’dan kötü haber

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.12.2020 09:04 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor file bekçisi Silviu Lung’un sahalara dönüşü ertelendi.Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor’un tecrübeli file bekçisi Silviu Lung’un takıma dönüşü 1 ay daha sürecek.

Kayserispor’a Lung’dan kötü haber

Hes Kablo Kayserispor file bekçisi Silviu Lung’un sahalara dönüşü ertelendi.
Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor’un tecrübeli file bekçisi Silviu Lung’un takıma dönüşü 1 ay daha sürecek. Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçta sağ bacağından sakatlanan ve sonrasında tedavisine başlanan Lung’un 1 ay daha formasından uzak kalacağı öğrenildi.
Sağ bacak üst adalesinde orta derece zorlanma olduğu tespit edilen, gerek Kayseri’de gerekse İspanya’da tedavi altına alınan Lung’un önümüzdeki haftadan sonra antrenmanlara başlayabileceği ve forma giyebilmesi için 1 ay daha tedavi olması gerektiği öğrenildi.

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