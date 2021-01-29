YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor’da 11 farklı ülkeden futbolcu oynadı

Kayserispor’da 11 farklı ülkeden futbolcu oynadı

29.01.2021 09:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayserispor’da 11 farklı ülkeden futbolcu oynadı

Hes Kablo Kayserispor’da ligin ilk yarısında 11 farklı ülkeden futbolcular forma giydi.

Hes Kablo Kayserispor’da ligin ilk yarısında 11 farklı ülkeden futbolcular forma giydi. Takımda Türklerden sonra en fazla Romen futbolcu var.
Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor bünyesinde 11 farklı ülkeden 16 yabancı futbolcu, ligin ilk yarısında oynadı. Sarı kırmızılı takımda Türkiye dışında Brezilya, Portekiz, Romanya, Yunanistan, Gana, İngiltere, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Fransa, Kongo ve Hırvatistan ülkelerinden futbolcu yer aldı.
Türk futbolculardan sonra sayı olarak takımda en çok Rumenler var. 3 Rumen futbolcunun yer aldığı sarı kırmızılı takımda 2 Brezilyalı, 2 Portekizli, 2 Ganalı, 1 Fransız, 1 Kongolu, 1 İngiliz, 1 Hırvat, 1 Boşnak, 1 Makedon, 1 de Yunan oyuncu forma giydi.
Ligin 21 haftalık ilk bölümünde Hes Kablo Kayserispor forması giyen yabancı futbolcular ve ülkeleri şunlar:
Silvi Lung (Romanya)
Denis Alibec (Romanya)
Cristian Sapunaru (Romanya)
Pedro Henrique (Brezilya)
Gustavo Campanharo (Brezilya)
Migeul Lopes (Portekiz)
Manuel Fernandes (Portekiz)
Yaw Ackah (Gana)
Joseph Attamah (Gana)
Wilfried Kanga (Fransa)
Harrison Manzala (Kongo)
Aaron Lennon (İngiltere)
Anton Maglica (Hırvatistan)
Zoran Kvrzic (Bosna Hersek)
Daniel Avramovski (Makedonya)
Dimitrios Kolovetsios (Yunanistan)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:40
Öğle
12:56
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yakut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Şehit Ailelerinden Spor A.Ş.’ye ziyaret

Şehit Ailelerinden Spor A.Ş.’ye ziyaret

Bellona Kayseri coachı Ayhan Avcı:

Bellona Kayseri coachı Ayhan Avcı:

Kayserispor’da 14 yerli oyuncu oynadı

Kayserispor’da 14 yerli oyuncu oynadı

4X4 tam donanımlı ambulans Tomarza ilçesine tahsis edildi

4X4 tam donanımlı ambulans Tomarza ilçesine tahsis edildi

İlhan Depe, Altay ile anlaştı

İlhan Depe, Altay ile anlaştı

Kayserispor Luckassen ile anlaştı

Kayserispor Luckassen ile anlaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.