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Kayserispor’da 14 yerli oyuncu oynadı

29.01.2021 09:02 | Son Güncelleme:
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Kayserispor’da 14 yerli oyuncu oynadı

Süper Lig’de ilk yarıda 268 Türk futbolcu forma giydi.

Süper Lig’de ilk yarıda 268 Türk futbolcu forma giydi. Hes Kablo Kayserispor’da 14 yerli oyuncu şans buldu.
Bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig’in ilk yarısında 210 müsabaka yapıldı. Bu karşılaşmalarda toplamda 577 futbolcu forma giydi. Bu oyuncuların 268’i Türk vatandaşıyken, 309 oyuncu da farklı ülkelerin pasaportuyla mücadele etti.
Hes Kablo Kayserispor’da yerli futbolcular arasında en fazla maçta görev alan isim Aziz Behich oldu. Sol bek oyuncusu 15 maçta görev alırken kendisini İlhan Parlak takip etti. Kaleci Doğan Alemdar da en fazla süre alan yerli oyuncular arasına girdi. Hes Kablo Kayserispor’da forma giyen yerli oyuncular şunlar:
Aziz Behich: 15 maç - 1201 dakika
Doğan Alemdar: 8 maç - 720 dakika
İlhan Parlak: 20 maç - 710 dakika
Hasan Hüseyin: 10 maç - 702 dakika
Yasir Subaşı: 6 maç - 479 dakika
İsmail Çipe: 5 maç - 404 dakika
Muğdat Çelik: 9 maç - 263 dakika
Oğuzhan Çapar: 3 maç - 190 dakika
Emre Demir: 7 maç - 103 dakika
Nurettin Korkmaz: 5 maç - 74 dakika
İlhan Depe: 4 maç - 51 dakika
Ömer Uzun: 2 maç - 105 dakika
Uğur Demirok: 1 maç - 1 dakika

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