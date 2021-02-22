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Kayserispor’da 2 cezalı var

22.02.2021 09:07 | Son Güncelleme:
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Kayserispor’da 2 cezalı var

Hes Kablo Kayserispor’da Zoran Kvrzic ile Gustavo Campanharo cezalı duruma düştü.Süper Lig’in 26.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da 2 futbolcu cezalı duruma düştü.

Hes Kablo Kayserispor’da Zoran Kvrzic ile Gustavo Campanharo cezalı duruma düştü.
Süper Lig’in 26.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da 2 futbolcu cezalı duruma düştü. Sivasspor maçında sarı kart gören Gustavo Campanharo ile Zoran Kvrzic kart cezalısı durumuna düştü.
Ligin 27.haftasını BAY olarak geçecek, bir sonraki hafta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da Zoran Kvrzic ile Gustavo Campanharo forma giyemeyecek. Her iki futbolcu da, ligin 29.haftasında deplasmanda oynanacak Hatayspor maçında takımındaki yerini alabilecek.
Diğer yandan sakatlığından ötürü Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta forma giyemeyen Brezilyalı Pedro Henrique, Rizespor ile oynanacak lig maçına yetişecek.

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