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Kayserispor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı

08.02.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı

KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan forvet Emre Demir ve orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo ile ağır gribal enfeksiyon geçiren kaleci Silviu Lung, müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor karşılaşması, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

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