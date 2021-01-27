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Kayserispor’da 3 kaleci forma giydi

27.01.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Süper Lig’in ilk yarısı itibariyle kalesinde 26 gol yiyen Hes Kablo Kayserispor’da, 3 kaleci forma giydi.Sarı Kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısı itibariyle ligde 26 gol yedi.

Süper Lig’in ilk yarısı itibariyle kalesinde 26 gol yiyen Hes Kablo Kayserispor’da, 3 kaleci forma giydi.
Sarı Kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısı itibariyle ligde 26 gol yedi. Sezonun ilk 8 maçta Sarı Kırmızılı takımın kalesini Silviu Lung korudu. Lung 8 maçta kalesinde 10 gol görürken 3 maçta gol yemedi.
Tecrübeli file bekçisi Lung’un 9.haftada deplasmanda oynanan Galatasaray maçının ilk yarısında sakatlanmasının ardından kaleyi İsmail Çipe korudu. İsmail Çipe, Galatasaray, Göztepe, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında kalede görev alırken kalesinde 7 gol gördü.
İsmail Çipe’nin formsuzluğun ardından kaleyi Doğan Alemdar devraldı. Genç kaleci, Trabzonspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Denizlispor, Malatyaspor, Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kaleyi korudu. 8 maçta forma giyen Doğan Alemdar 4 maçta kalesini gole kapatırken 9 gol yedi.

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