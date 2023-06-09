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Kayserispor’da 36 maçta 28 futbolcu oynadı

09.06.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’da 38 haftalık maratonda 28 futbolcu forma giydi. Kaleci Bilal Bayazit, 30 maçta 2 bin 693 dakika ile en uzun süreyi alan futbolcu oldu.

Kayserispor’da 36 maçta 28 futbolcu oynadı

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 9. sırada tamamlayan Kayserispor’da 2022-2023 sezonunda kaleci Bilal Bayazit en çok süre alan isim oldu. 24 yaşındaki kaleci, 30 maçta 2 bin 693 dakika sahada kaldı. En az süre alan futbolcular ise 1 dakika ile Ahmet Kağan Malatyalı oldu.

Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 38 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler ise şu şekilde:
Bilal Bayezit: 30 maç - 2.693 dakika
Dimitrios Kolovetsios: 30 maç - 2.615 dakika
Miguel Cardoso: 31 maç - 2.348 dakika
Majid Hosseini: 25 maç - 2.020 dakika
Lionel Carole: 23 maç - 2.004 dakika
Gökhan Sazdağı: 31 maç - 1.993 dakika
Olivier Kemen: 27 maç - 1.945 dakika
Mame Baba Thiam: 27 maç - 1.939 dakika
Onur Bulut: 21 maç - 1.890 dakika
Bernard Mensah: 27 maç - 1.796 dakika
Gustavo Campanharo: 24 maç - 1.711 dakika
Carlos Mane: 25 maç - 1.472 dakika
Emrah Başsan: 26 maç - 1.218 dakika
Mario Gavranovic: 22 maç - 1.217 dakika
Ramazan Civelek: 29 maç - 1.145 dakika
Arif Kocaman: 14 maç - 1.066 dakika
Ali Karimi: 20 maç - 951 dakika
Anthony Uzodimma: 16 maç - 846 dakika
Joseph Attamah: 9 maç - 646 dakika
İlhan Parlak: 22 maç - 547 dakika
Yaw Ackah: 15 maç - 422 dakika
Cenk Gönen: 5 maç - 366 dakika
Andrea Bertolacci: 7 maç - 244 dakika
Mustafa Pektemek: 12 maç - 231 dakika
Baran Ali Gezek: 5 maç - 113 dakika
Talha Sarıaslan: 6 maç - 59 dakika
Berat Eskin: 2 maç - 12 dakika
Ahmet Kağan Malatyalı: 1 maç - 1 dakika

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