YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor’da 6 eksik

Kayserispor’da 6 eksik

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.12.2020 15:33 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında 6 futbolcusundan faydalanamayacak.Süper Lig’in 13.

Kayserispor’da 6 eksik

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında 6 futbolcusundan faydalanamayacak.
Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da 6 futbolcu forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda Koronavirüs tedavisi gören kaleci İsmail Çipe, sakatlıkları devam eden kaleci Silviu Lung, sol bek Yasir Subaşı, orta saha futbolcularından İlhan Depe, Gustavo Campanharo ve forvet futbolcusu Ömer Uzun kafileye dahil edilmeyecek.
Hafta içerisinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Hasan Hüseyin Acar da Kayserispor forması giyemeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyorMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyor
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Aralık Cumartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:40
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Cumartesi

Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.