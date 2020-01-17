YURTHABER
  4. Kayserispor'da 6 yeni transfer için imza töreni düzenlendi

Kayserispor'da 6 yeni transfer için imza töreni düzenlendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Kayserispor'da 6 yeni transfer için imza töreni düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor'da daha önce anlaşma sağlanan 6 futbolcu için toplu imza töreni yapıldı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törene, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, asbaşkan Mustafa Tokgöz, başkan yardımcıları Onur Gözbaşı, İsa Gün ve başkan danışmanı Süleyman Akın ile genel sekreter Burhanettin Erdoğan hazır bulundu.

Törende, Zoran Kvrzic, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar 2,5 yıllığına, Gustavo Campanharo 1,5 yıllığına, Muris Mesanovic ile Enver Cenk Şahin de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Hacılar’da karne heyecanıHacılar’da karne heyecanı
Başkan Yalçın’ın karne günü değerlendirmesiBaşkan Yalçın’ın karne günü değerlendirmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berna Gözbaşı İmza Töreni Kayserispor transfer

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Hem oku hem seyahat et

Hem oku hem seyahat et

Türkiye 3.sü oldu

Türkiye 3.sü oldu

Mersin Limanına demir atan Fransız savaş gemisinin komutanından Seçer’e ziyaret

Mersin Limanına demir atan Fransız savaş gemisinin komutanından Seçer’e ziyaret

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:47
Öğle
12:53
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:10

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Erciyes Anadolu Holding’ten yardım eli

Erciyes Anadolu Holding’ten yardım eli

Kayserispor’un Kupa maçı kadrosu

Kayserispor’un Kupa maçı kadrosu

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.