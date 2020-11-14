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Kayserispor’da antrenör de korona virüse yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.11.2020 10:41 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’da Wilfried Kanga’dan sonra bir antrenör de Koronavirüs salgınına yakalandı.Hes Kablo Kayserispor’da atletik performans antrenörü Hikmet Yunus Kaya, koronavirüs salgınına yakalandı.

Kayserispor’da antrenör de korona virüse yakalandı

Hes Kablo Kayserispor’da Wilfried Kanga’dan sonra bir antrenör de Koronavirüs salgınına yakalandı.
Hes Kablo Kayserispor’da atletik performans antrenörü Hikmet Yunus Kaya, koronavirüs salgınına yakalandı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve antrenör Hikmet Yunus Kaya, karantinaya alındı. Hes Kablo Kayserispor’da daha önce Miguel Lopes, Oğuzhan Çapar, Cristian Sapunaru ve Joseph Attamah da koronavirüse yakalanmıştı.

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