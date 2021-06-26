Kayserispor'da Berna Gözbaşı yeniden başkan seçildi

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday olan mevcut başkan Berna Gözbaşı, güven tazeledi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenen genel kurulda yeniden başkan seçilen Gözbaşı, kongrede yaptığı konuşmada, büyük bir sevgiyle bağlandığı Kayserispor'un yaklaşık 1,5 yıldan beri başkanlığını yapma onurunu ve gururunu taşıdığını söyledi.

Genel kurulda kendisini yeniden bu önemli göreve getiren tüm kongre üyelerine teşekkür eden Gözbaşı, Süper Lig'in ilk ve tek kadın başkanı olması nedeniyle kamuoyunun tüm ilgisinin Kayserispor'a yoğunlaştığını belirtti.

Gözbaşı, kadın başkan olarak hem şehri hem de ülkeyi temsil ettiğini, kadınlara iyi bir rol model olabilmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını anlattı.

Özellikle son dönemde, "tesadüfen ligde kaldınız" gibi söylemlerin kendisini üzdüğünü aktaran Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde 'tesadüfen ligde kaldınız' gibi söylemlerin, 1,5 yıllık çalışmanın arkasındaki futbol tarihine bile geçebilecek kadar fedakarlıklar, büyük emekler, gerek yönetimimiz gerekse futbolcularımızın alın teri açısından haksızlık olduğunu düşünüyorum. Biz harcama limiti en düşük takımken mali açıdan, hukuk açısından 35 FIFA dosyası, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda 31 dosya, 15 icra dosyası ile uğraşırken bir yandan da sportif anlamda yarışmaya çalıştık."

Gözbaşı, önceki dönemlerden gelen, bir Anadolu kulübüne göre devasa borcun kulübün gelirleriyle ödenmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ciddi miktarda bağışta bulunduğunu belirten Gözbaşı, şöyle devam etti:

"Geçmiş başkanlarımız ve diğer kulüp başkanlarının da alması gereken sorumluluklarla örnek olmasını diliyorum. Yaptığım hatırı sayılır maddi yardımın yanında (transfer) tahtamız halen kapalı. Bu açmayacağımız anlamına gelmiyor. Bununla ilgili ben yine ciddi katkı vereceğim, buradan bildirmek istiyorum ama tekrar ediyorum, bu sadece bir kişiyle olacak şey değil. Bu kulübü ayakta tutmak için Eskişehirspor, Karabükspor, Sakaryaspor'un durumuna düşmemek için kenti layık olduğu Süper Lig'de tutmak için bu dakikadan itibaren bütün mantaliteyi değiştirmemiz gerekiyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayserispor kongresinin nezih bir ortamda, seviyeli bir şekilde yapıldığını ve bunun gölgelenmesini istemediğini kaydederek, "Memduh Büyükkılıç olarak bugüne kadar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğu da içerisinde, hiçbir zaman bir haksızlığa, usulsüzlüğe varsa yolsuzluğa müsaade etmiş yapım, tarzım yok. Ahlakım da müsaade etmez. Biz gerek geçmişte gerekse Sayın Bakanımızın vurguladığı gibi bundan sonra yapılacak süreçte adli, idari birilerinin yanlışı varsa ne gerekiyorsa yapılmasının yanında yer alacağımızı buradan ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve sarı-kırmızılı kulübün onursal başkanı Mehmet Özhaseki de kongrede okunan mesajında, gözbebekleri, şehrin marka değeri Kayserispor'un olağan genel kurulunun kent ve tüm sporseverler adına hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Yönetimde görev alan ve Kayserispor için gayret veren, emek harcayan başta başkan Gözbaşı olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür eden Özhaseki, yeni görev alacak yönetimi kutladı.

Gözbaşı'nın yeniden başkan seçildiği kongreye, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve üyeler katıldı.

