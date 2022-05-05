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Kayserispor'da, Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcuların tedavilerine başlandı

05.05.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'da, Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcuların tedavilerine başlandı

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor'da Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncuların tedavilerinin başladığı bildirildi.

Yukatel Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş müsabakasında sakatlanan Mert Çetin, Majid Hosseini, Mario Gavranovic ve Ramazan Civelek'in tetkik ve muayenelerinin yapıldığı, tedavilerine başlandığı belirtildi.

Öte yandan, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Mustafa Pektemek'in de Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığı da aktarıldı.

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